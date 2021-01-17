السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بطائرات مسيرة

أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية بثلاث طائرات مسيرة، مستهدفا المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الطائرات الثلاث وإسقاطها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد - إن استمرار هذه الهجمات التي تمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي تعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.
وأعربت الوزارة عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بطائرات مسيرةالأحد، 17 يناير 2021 04:11 م
وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين
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أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية بثلاث طائرات مسيرة، مستهدفا المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الطائرات الثلاث وإسقاطها.
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