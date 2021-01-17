اليوم السابع
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السلطات المغربية تضبط كمية من المخدرات على متن سفينة برتغالية شمال البلاد

الأحد، 17 يناير 2021 04:00 ص
السلطات المغربية تضبط كمية من المخدرات على متن سفينة برتغالية شمال البلاد الشرطة المغربية
كتب : أحمد علوى

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قامت سلطات خفر السواحل المغربية بضبط كمية من مخدر الكوكايين، قبالة منطقة "رأس سبارطيل"، شمال المغرب، حسب وسائل الإعلام المغربية.
 
وأورد الإعلام المغربي أن تدخل السلطات المغربية جاء بعد تلقيها نداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، يحمل جنسية آسيوية، أعلن وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالمركبة.
 
وفور إلعثور على كمية الكوكايين جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وصدر أمر قضائي بإجراءات البحث وتفتيش باقي الحمولة؛ من أجل كشف كمية إضافية محتملة من المخدرات.
 
جدير بالذكر أن الباخرة خرجت من البرازيل، وكان مخططا لها أن تتوقف في ميناء بهولندا، بينما الحاوية التي عثر فيها على الكوكايين مرسلة إلى ألمانيا.
 

المغرب

خفر السواحل المغربى

ضبط مخدرات فى المغرب

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