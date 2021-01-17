السفارة البريطانية: عزل ذاتى 10 أيام للقادمين إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من غد

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نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين على أراضيها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والتي تشمل العزل الذاتي لمدة 10 أيام.

ذكرت السفارة - عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "سيطلب من أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا (بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين الموافق 18 يناير، عزل نفسه لمدة 10 أيام عند الوصول، وأن يكون في حوزته اختبار COVID-19 سلبي قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة، واستكمال استمارة تحديد موقع الركاب".