السفارة البريطانية: عزل ذاتى 10 أيام للقادمين إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من غد

نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين على أراضيها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والتي تشمل العزل الذاتي لمدة 10 أيام.
ذكرت السفارة - عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "سيطلب من أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا (بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين الموافق 18 يناير، عزل نفسه لمدة 10 أيام عند الوصول، وأن يكون في حوزته اختبار COVID-19 سلبي قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة، واستكمال استمارة تحديد موقع الركاب".
السفارة البريطانية: عزل ذاتى 10 أيام للقادمين إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من غدالأحد، 17 يناير 2021 10:26 م
كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
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نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين على أراضيها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والتي تشمل العزل الذاتي لمدة 10 أيام.
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