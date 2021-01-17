السعودية تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

سجلت وزارة الصحة السعودية 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 364 ألفا و929 حالة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأحد/ - إن عدد المتعافين من الفيروس في المملكة وصل إلى 356 ألفا و687 حالة، وذلك بعد تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6323 حالة.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن قارب 300 ألف شخص، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي لتحقيق الأمن الصحي.

‏ ولفت الدكتور محمد العبدالعالي إلى أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق "صحتي"‏.. موضحا أنه لم ترصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.