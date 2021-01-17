الدفاع المدني السعودي: إصابة ثلاثة في سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون من اليمن

(رويترز)

قالت مديرية الدفاع المدني السعودي على تويتر إن ثلاثة مدنيين أصيبوا اليوم الأحد إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في اليمن على بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وقال متحدث باسم الهيئة "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان".

وأضاف المتحدث أن الهجوم "نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين، رجل وطفلان، نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة وحالتان مستقرتان".

وقالت الأمم المتحدة إن مثل هذه الخطوة قد تقوض جهود السلام التي ترعاها وتدفع اليمن نحو مجاعة مروعة.