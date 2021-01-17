الخارجية الأردنية تؤكد متابعتها لشؤون مواطنيها فى السجون الإسرائيلية

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تواصل متابعة كافة شؤون المواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز فى بيان اليوم الأحد، إن السفارة الأردنية في تل ابيب تواصل منذ أيام زياراتها للمواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، حيث قامت بزيارة كل من محمد مهدى سليمان وعبد الله ابو جابر ومحمد مصلح ومنير مرعى وانس حنثاوى، وذلك للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح الفايز، أن السفارة الأردنية في تل أبيب ستقوم في الأيام المقبلة بزيارة بقية المواطنين الأردنيين فى السجون الإسرائيلية، موضحا أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية المعنية بخصوص ظروفهم خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأكد الفايز، أن موضوع المعتقلين الأردنيين في الخارج ومنهم المواطنون الأردنيون في السجون الإسرائيلية، هي أولوية قصوى للوزارة تتابع شؤونهم باستمرار وتقدم لهم كل ما يمكن من إسناد قانونى وقنصلى وبما يحفظ حقوقهم القانونية.