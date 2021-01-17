وأوضح قائد "لواء حرب 1" العميد محمد الغنيمي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش اليمني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

وأكد الغنيمي أن محاولات الميليشيا الحوثية استهداف مناطق الجيش اليمني والمدنيين بالطائرة المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبوء بالفشل.