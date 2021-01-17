الجار الله: الرئيس السيسى لا يلتفت لقنوات الإخوان لأنه مشغول بمتابعة المشاريع العملاقة

كتب محمد شعلان

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بتنفيذ المشروعات العملاقة في مصر ولا يلتفت إلى أي أمور أخرى ولا الأخبار الكاذبة التي تروج لها قنوات الارهاب في تركيا، وغرد الجار الله على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "قنوات الارهاب في تركيا والتي موضوعها اليومي هو الرئيس السيسي تعتقد أن الرئيس السيسي مهتم بنباح كلاب هذه القنوات".



تغريده أحمد الجارالله على تويتر

وأضاف الجار الله، "الرئيس السيسي مشغول عنكم بمتابعه مشاريع مصر العملاقة، مشاريع كان يحلم بها وهو وزير للدفاع، ويوم أنقذ مع شعبه مصر من فجور الاخوان الشياطين".

ويشار إلى أن مشروعات مصر القومية لا يتوقف العمل عليها ليل نهار، مئات المشروعات في كافة محافظات الجمهورية، وطالت أغلب القطاعات، لكن الدولة المصرية تعمل من أجل تأمين احتياجات الأجيال القادمة، وكذلك من أجل جذب الاستثمار الأجنى ، والذى يوفر فرص العمل للشباب.

وفى إطار دعم مسيرة المشروعات، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.