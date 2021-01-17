من جانبه، اعتبر مدير لجنة الإعمار بفلسطين عماد حمدان أن ما تقوم به قوات الاحتلال، يأتي ضمن سياستها الممنهجة لتهويد الحرم، من خلال منع الفلسطينيين وطواقم العمل من الوصول إليه.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت في السابع من هذا الشهر الحرم أمام المصلين والزوار، لمدة 10 أيام، ومنعتهم من الدخول إلى أي جزء منه.