الإنتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضى مفاجئ وسط منطقة سكنية بشارع فرعى فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينه بلبيس، أعمال إصلاح هبوط أرضى مفاجئ وسط منطقه سكنية بشارع فرعى خلف مدرسه الثانوية العسكرية بمدينه بلبيس.

وأكد المحافظ، أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية ، موجهاً الجهاز التنفيذى بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم فى المرافق والخدمات التى تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه قام المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينه بلبيس بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولى الصرف الصحى والإتصالات السلكية واللاسلكية والغاز الطبيعى للوقوف على أسباب الهبوط الأرضى المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسه الثانويه العسكرية بالمدينة وسرعه إصلاحه ، حيث إتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضى هو تسريب لمياه الصرف الصحى نتيجه كسر فى ماسوره المياه المؤديه لغرفه الصرف الصحى وتم إصلاح الهبوط الإرضى ورد الشئ لأصله حفاظاً على ارواح المارة وسكان المنطقة.

قدم الأهالى الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة فى اسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات فى جميع القطاعات.



اصلاح الهبوط الأرضى ببلبيس



اصلاح الهبوط الارضى



رئيس مدينة بلبيس يتابع تصليح الهبوط الارضى