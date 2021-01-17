الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا للجميع بدءا من سن 16 عاما

كتب أحمد عرفة

أعلنت الإمارات عن توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للجميع بدءا من سن 16 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 242 ألفا و969 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية " وام" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 726 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2671 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 215 ألفا و820 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 133 ألفًا و253 جرعة خلال 24 ساعة الماضية.