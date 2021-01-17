وأشار الناطق الرسمي - في تصريحات - إلى أن الإيقافات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة ، مؤكدا أن التجمعات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي.

وأضاف حكيمة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين وتهشيم سيارات أمنية بالإضافة إلى رشق مراكز أمنية بالحجارة، مشيرا إلى أن أغلب مرتكبي هذه الأعمال التخريبية هم من القصر.

