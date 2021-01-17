قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية التابعة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني أوقفت 242 شخصا في أنحاء البلاد، لتورطهم في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب أملاك عامة وخاصة مساء أمس السبت.
وأشار الناطق الرسمي - في تصريحات - إلى أن الإيقافات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة ، مؤكدا أن التجمعات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي.
وأضاف حكيمة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين وتهشيم سيارات أمنية بالإضافة إلى رشق مراكز أمنية بالحجارة، مشيرا إلى أن أغلب مرتكبي هذه الأعمال التخريبية هم من القصر.
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