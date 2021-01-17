اليوم السابع
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الأمم المتحدة: مئات الآلاف يواجهوون نقص الغذاء والماء والخدمات الصحية فى تيجراى

الأحد، 17 يناير 2021 12:46 م
الأمم المتحدة: مئات الآلاف يواجهوون نقص الغذاء والماء والخدمات الصحية فى تيجراى الاوضاع فى تيجراى
كتبت - هند المغربي

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أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون نقصًا في الغذاء والماء ويفتقرون إلى الخدمات الصحية.

وأضاف دوجاريك، أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع فى معدلات سوء التغذية والأمراض التى تنقلها المياه لافتا الى أنه في غضون ذلك، لا تزال عمليات الإغاثة الإنسانية مقيدة بسبب الافتقار إلى الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى تيجراى بسبب انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية التي تفرضها السلطات الاتحادية والإقليمية.

وأشار دوجاريك، إلى أن المنظمة تمكنت من إحراز بعض التقدم قائلا " كان الوصول إلى الطريق بين جوندار وشاير متاحًا في الأيام الأخيرة ، مضيفا ان التأخير في عمليات التطهير والحاجة إلى التعامل مع عدة أشخاص للموافقة على الوصول إلى مناطق معينة يعيق العمليات.

وقال"  نجدد دعوتنا لجميع الأطراف للسماح بالمرور الفوري والآمن للعاملين فى المجال الإنسانى والإمدادات إلى تيجراى، حتى نتمكن من الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".


الامم المتحدة

تيجراى

اثيوبيا

جوتيريش

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