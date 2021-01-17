"الأطفال التخصصى ببنها" تعلن خروج 7 أطفال بعد تعافيهم واستمرار حجز طفلين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أنه تم السماح لـ7 حالات من الأطفال، التى كانت محجوزة بداخل قسم العزل بالدور الثاني المخصص لحالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا بالخروج بعد التعافى من حالة الاشتباه بالإصابة، مع استمرار حجز طفلين سيتم السماح لهما بالخروج قريبا جدا، حيث أنه كان هناك 9 أطفال محجوزين بالمستشفى، موضحة أن تلك الحالات تحت الفحص وتم عمل التحاليل والمسحات لها التى جاءت نتيجتها سلبية لهم جميعا، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة تحسبا لأية أعراض.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء 20 مسحة للأطفال منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا حتى الأن، موضحة أنه ثبت سلبية 19 مسحة منها للأطفال، مع ثبوت إيجابية حالة واحدة كانت للطفلة "إيرين"، التى تعافت من الإصابة وتم السماح لها بالخروج منذ حوالى أسبوع.

وأوضحت، أن جميع الحالات المتبقية يتم التوصية لهم بالعزل المنزلى لمتابعة ظهور أية أعراض، مشيرة إلى وجود حالة استقرار تام لحالة الأطفال بالعزل المنزلى، كما أنه يتم المتابعة الدورية مع الأطفال بالمنازل والإطمئنان على حالتهم.

وطمأنت المصادر الطبية المواطنين من حالة الهلع على أطفالهم، موضحة أنه يتم بذل كل الجهود لتعافى الأطفال، مناشدة المواطنين بالحفاظ على أطفالهم وعدم تركهم للتعرض للإصابة، إلى جانب العمل على تطهير المنزل والأسطح التى يتعرض لها الطفل وأدواته وألعابه.

يذكر أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، والذى يضم 12 سريرا داخليا، بالإضافة إلى 6 أسرة للرعاية المركزة.