اليوم السابع
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خالد صلاح
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اعتقال 5 أشخاص فى مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك

الأحد، 17 يناير 2021 12:00 ص
اعتقال 5 أشخاص فى مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك عناصر من شرطة النمسا
فيينا أ ش أ

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اعتقلت الشرطة النمساوية 5 من مثيرى الشغب خلال مظاهرات ضخمة فى وسط فيينا شارك فيها 10 الاف شخص من رافضى قرارات الحكومة بشان قيود كورونا وتمديد الإغلاق العام.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش - فى تصريح - أن المظاهرات بدأت بشكل سلمى ثم اندلعت اضطرابات ووقعت مصادمات مع متظاهرين مشيرا الى ان المنظمين كانوا يخططون لمشاركة 50 الف شخص.

وأوضح المتحدث أن المشاركين يمثلون عناصر اليمين المتطرف الرافضين لتدابير كورونا، حيث تخلوا عن الكمامات ومسافات الأمان.

وكانت الشرطة النمساويه أعلنت حالة الاستنفار الأمنى - أمس - تحسبا لهذه المظاهرات، حيث فاقت أعداد رجال الأمن اعداد المتظاهرين.

 

 


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10 آلاف مشارك

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