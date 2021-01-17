اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال شخص يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل تنصيب بايدن وبحوزته مسدس و500 طلقة

الأحد، 17 يناير 2021 04:29 م
اعتقال شخص يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل تنصيب بايدن وبحوزته مسدس و500 طلقة بايدن والبيت الأبيض
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقل الضباط فى واشنطن العاصمة رجلاً من ولاية فرجينيا حاول المرور عبر نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى الكابيتول يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل التنصيب ومسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحف، إن الرجل، الذي تم تحديده في أوراق المحكمة على أنه ويسلي ألين بيلر ، كان يقود شاحنة صغيرة بها عدة ملصقات ذات صلة بالأسلحة النارية ، بما في ذلك ملصق كتب عليه: "إذا جاءوا من أجل بنادقك، قابلهم بالرصاص أولاً".

وقالت أوراق المحكمة، إن بيلر قدم "بطاقة حضور حفل تنصيب غير مصرح بها" عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في الكابيتول مساء الجمعة.

وكان من المقرر، أن يمثل أمام المحكمة يوم السبت. ولم يتسن الاتصال بمحاميه الذي عينته المحكمة للتعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسئولي شرطة الكابيتول للتعليق، وفقا للجارديان.

رداً على أنباء الاعتقال، قال النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير من فرجينيا إن الخطر حقيقي والمدينة كانت في حالة تأهب مع اقتراب تنصيب جو بايدن.

وكتب باير على تويتر: "يجب على أي شخص يمكنه تجنب المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول والمول هذا الأسبوع القيام بذلك".

ويستعد مسئولو إنفاذ القانون الأمريكيون، لمسيرات مؤيدة لترامب في واشنطن وجميع عواصم الولايات الخمسين اليوم ، حيث يقيمون الحواجز وينشرون الآلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لمنع هذا النوع من الهجوم العنيف الذي هز الأمة عندما اقتحم أنصار ترامب الولايات المتحدة مبنى الكابيتول في 6 يناير.

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي وكالات الشرطة، من احتجاجات مسلحة محتملة خارج جميع مباني الكابيتول الخمسين التي تبدأ يوم السبت وحتى تنصيب بايدن يوم الأربعاء ، يغذيها أنصار دونالد ترامب الذين يصدقون مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات.


ترامب

تنصيب بايدن

اقتحام الكابيتول

مظاهرات واشنطن

عنف انصار ترامب

اعمال الشغب فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تليجراف: بايدن يعتقد تحسن علاقته بجونسون بما يساعد فى تحديد مصير العالم

الأحد، 17 يناير 2021 01:19 م

بايدن: سأسخر إدارتي لإنشاء آلاف من مراكز تلقيح كورونا لتطعيم أعداد أكبر

الأحد، 17 يناير 2021 11:01 ص

بايدن يستعد للعمل مبكرا.. قرارات مهمة يتخذها الرئيس المنتخب بعد تنصيبه تشمل العودة لاتفاق باريس للمناخ وإلغاء حظر سفر مواطنى دول إسلامية للولايات المتحدة.. وأمر رئاسى إلزامى بارتداء الكمامة لمكافحة كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 10:47 ص

مايك بنس يذكر إنجازات ترامب العسكرية ويوجه رسالة إلى إدارة بايدن

الأحد، 17 يناير 2021 10:35 ص

نيويورك تايمز: بايدن يتخذ قرارات حاسمة بعد دخول البيت الأبيض

الأحد، 17 يناير 2021 10:28 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة