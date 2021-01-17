اعتقال شخص يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل تنصيب بايدن وبحوزته مسدس و500 طلقة

كتبت رباب فتحى

اعتقل الضباط فى واشنطن العاصمة رجلاً من ولاية فرجينيا حاول المرور عبر نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى الكابيتول يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل التنصيب ومسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحف، إن الرجل، الذي تم تحديده في أوراق المحكمة على أنه ويسلي ألين بيلر ، كان يقود شاحنة صغيرة بها عدة ملصقات ذات صلة بالأسلحة النارية ، بما في ذلك ملصق كتب عليه: "إذا جاءوا من أجل بنادقك، قابلهم بالرصاص أولاً".

وقالت أوراق المحكمة، إن بيلر قدم "بطاقة حضور حفل تنصيب غير مصرح بها" عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في الكابيتول مساء الجمعة.

وكان من المقرر، أن يمثل أمام المحكمة يوم السبت. ولم يتسن الاتصال بمحاميه الذي عينته المحكمة للتعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسئولي شرطة الكابيتول للتعليق، وفقا للجارديان.

رداً على أنباء الاعتقال، قال النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير من فرجينيا إن الخطر حقيقي والمدينة كانت في حالة تأهب مع اقتراب تنصيب جو بايدن.

وكتب باير على تويتر: "يجب على أي شخص يمكنه تجنب المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول والمول هذا الأسبوع القيام بذلك".

ويستعد مسئولو إنفاذ القانون الأمريكيون، لمسيرات مؤيدة لترامب في واشنطن وجميع عواصم الولايات الخمسين اليوم ، حيث يقيمون الحواجز وينشرون الآلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لمنع هذا النوع من الهجوم العنيف الذي هز الأمة عندما اقتحم أنصار ترامب الولايات المتحدة مبنى الكابيتول في 6 يناير.

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي وكالات الشرطة، من احتجاجات مسلحة محتملة خارج جميع مباني الكابيتول الخمسين التي تبدأ يوم السبت وحتى تنصيب بايدن يوم الأربعاء ، يغذيها أنصار دونالد ترامب الذين يصدقون مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات.