استقدام العمالة المنزلية بالكويت يدخل حيز التنفيذ اليوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يدخل اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الكويتى بشأن السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن خطة عودة العمالة المنزلية حيز التنفيذ حسبما جاء بصحيفة القبس.

وكشف مصدر مطلع لـ«القبس»، عن أن المنصة ما زالت تتلقى طلبات تسجيل من لديهم اقامات سارية في البلاد بلا مشاكل تذكر.

وأرجع المصدر أسباب عدم تسجيل العمالة الجديدة في المنصة الى ان إجراءات وزارة الداخلية في اصدار الفيز الجديدة للعمالة تتطلب وقتا روتينيا من الإجراءات التي تخص العمالة المنزلية الجديدة، كما ان العامل المنزلي بعد حصوله على الفيز يتطلب منه إجراءات صحية في بلده تتمثل في اجراء الفحوصات قبل قدومه الى البلاد.

وأفاد المصدر بأن استقدام العمالة المنزلية يأتي عبر مسارين الأول إما عن طريق مكاتب الخدم أو عن طريق العقود المبرمة مع بعض السفارات، وهي إجراءات تتطلب وقتا كونها تحتاج موافقة وزارة الداخلية على اصدار الفيز الجديدة لهم.

وبين أن منصة بالسلامة متاحه للتسجيل امام الجميع لمن يريد استقدام العمالة المنزلية سواء الجديدة أو لمن لديها إقامة سارية من الدول المحظورة من دخول البلاد.

وذكر أن استقدام العمالة المنزلية من الهند يسير على قدم وساق حيث فاقت الاعداد القادمة الى البلاد خلال الفترة الماضية الـ 1000 عامل منزلي وهي تمثل النسبة الأكبر مقارنة بالدول الأخرى. وبسؤال المصدر عن أسباب عدم فتح الطيران لاستقدام العمالة من نيبال وسيرلانكا وبنغلاديش، افاد ان هناك تنسيقا يجري مع سلطات الطيران المدني في هذه الدول، مضيفا ان سيرلانكا تشهد حاليا اغلاق لمطارتها.

وأوضح أن كافة الإجراءات الفنية يمكن تطبيقها من خلال مشاركة شركات الطيران في هذه الدول في منصة بالسلامة اسوة بما حصل في استقدام العاملة من الهند حيث تم السماح بمشاركة شركات الطيران الهندية مع الوطنية بنقل العمالة المنزلية.