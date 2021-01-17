استطلاع أمريكى: 68% يرفضون إصدار ترامب "عفو رئاسى" عن نفسه

كتبت: نهال أبو السعود

ترفض أغلبية واضحة من الأمريكيين في استطلاع رأي جديد إصدار الرئيس ترامب عفوًا رئاسيا عن نفسه قبل مغادرة منصبه، وفقا لشبكة ايه بي سي يعارض 68% من الأمريكيين الفكرة بينما يؤيدها 28% فقط، وبحسب ما ورد طرح ترامب فكرة إصدار عفو عن نفسه وأفراد عائلته لعدة أشهر، فى حين هدد الديمقراطيين منذ فترة طويلة بمتابعة التحقيقات في الشؤون المالية الشخصية للرئيس والتى من المحتمل أن تؤدى إلى اتهامات جنائية بمجرد تركه منصبه.

تصاعدت هذه المحادثات في الأيام الأخيرة في أعقاب أعمال الشغب المميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي، ولقي خمسة اشخاص مصرعهم نتيجة الفوضى بينهم ضابط شرطة، واقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديموقراطيين عزل ترامب للمرة الثانية خلال 13 شهر فقط بعد ان تحدث الى أنصاره في تجمع قبل ساعات من اقتحام مبني الكونجرس حيث كانت تعقد جلسه للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقد حثه بعض كبار مؤيديه ، بمن فيهم شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، علانية على متابعة العفو عن نفسه، قائلا: "الرئيس خارج البيت الابيض يحتاج إلى العفو عن عائلته بأكملها وعن نفسه لأنهم يريدون أن تستمر مطاردة الساحرات هذه إلى الأبد إنهم مليئون بالغضب والجنون ضد الرئيس" في إشارة منه الي الديموقراطيين.

كما أيد 58% من المشاركين في الاستطلاع الجديد قرار تويتر بحظر ترامب بشكل دائم من المنصة ، وهو ما فعلته مشيرة إلى خطر حدوث مزيد من العنف، حيث قالت الشركة في بيان: "نظرًا للتوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والارتفاع في المحادثة العالمية فيما يتعلق بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالعنف في 6 يناير 2021، يجب قراءة هاتين التغريدات في سياق الأحداث الأوسع في البلاد و الطرق التي يمكن من خلالها حشد تصريحات الرئيس من قبل جماهير مختلفة ، بما في ذلك التحريض على العنف، وكذلك في سياق نمط السلوك من هذا الحساب في الأسابيع الأخيرة".