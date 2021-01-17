ابن بوريس جونسون يرتدى جوارب مختلفة خلال ظهوره فى نزهة مع والده وسط لندن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى أخذ ابنه الأصغر "ويلفريد" البالغ من العمر ثمانية أشهر فى نزهة وسط لندن.



بوريس جونسون يحمل ابنه

وشوهد بوريس جونسون وهو يحتضن "ويلف"، الذى ولد فى 29 أبريل 2020 فى ذروة أزمة كوفيد الأولى فى المملكة المتحدة، حيث انطلقا فى نزهة فى عطلة نهاية الأسبوع يُعتقد أنها فى حدائق قصر باكنجهام، بالقرب من منزل العائلة في داونينج ستريت.

وشوهد وهو يرتدى قبعة صوفية حمراء زاهية مزينة بعلم ويلز، حيث نسق رئيس الوزراء البالغ من العمر 56 عامًا بالتنسيق مع ابنه الصغير، الذى كان يرتدى معطفًا بنفس اللون.

وقالت الصحيفة، إن الشبه بين ويلفريد ووالده واضح للغاية لاسيما فيما يتعلق بلون الشعر الذهبى المميز، حيث ظهر عندما حمله والده من السيارة ليضعه فى عربته المخصصة.



بوريس جونسون مع ابنه

وتابعت الصحيفة، إن ويلفريد على ما يبدو يسير أيضًا على خطى والده عندما يتعلق الأمر بأسلوب الملابس ، حيث ارتدى الرضيع زوج من الشربات المختلفة بلونين مختلفين.

لم يرتدي رئيس الوزراء معطفًا على الرغم من الطقس العاصف فى يناير، حيث دفع ويلف فى عربة أطفاله مرتديًا بنطال سبور أزرق داكن، وكنزة صوفية وقميص أبيض، وكانت هناك بقعة على ظهره، على حد تعبير الصحيفة.

لم يكن هناك ما يشير إلى كارى سيموندز، شريكة جونسون البالغة من العمر 32 عامًا، معهم فى النزهة.



جونسون مع ابنه

وفى الأسبوع الماضى، واجه جونسون انتقادات بعد أن شوهد وهو يقود دراجة فى الحديقة الأولمبية، على بعد سبعة أميال من داونينج ستريت الأسبوع الماضى.