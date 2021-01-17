اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تسجل 377 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 17 يناير 2021 08:48 م
إيطاليا تسجل 377 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 377 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12 ألفاً و415 حالة إصابة جديدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم الإخبارية، وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16 ألفاً و310 إصابة بكوفيد 19.
وسجلت إيطاليا إجمالاً 82 ألفاً و177 حالة وفاة بفيروس كورنا ، ومليونين و380 ألف حالة إصابة منذ فبراير من العام الماضي.


إيطاليا

كورونا

كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة