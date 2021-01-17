إيران تعلق على إرسال الولايات المتحدة لطائرات B52 للمنطقة

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إنه إذا كان هدف إرسال طائرات B52 للمنطقة تخويفنا فالأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد أن طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات، موضحا أن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي فعليها العودة إلى الاتفاق السابق الموقع عام 2015.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، إن جدار الثقة بين طهران وواشنطن منهار وينبغي إعادة بنائه من جديد، لافتا إلى أن إيران ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها النووية في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات.