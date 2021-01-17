إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى شمال أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بالقرب من الكيلو 100، بنطاق مركز إدفو شمال أسوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، نظمت إدارة المرور بأسوان، تحت إشراف العميد محمد زردق، رئيس مباحق المرور بأسوان، حملة في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 548 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 104 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون تراخيص.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات، وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .