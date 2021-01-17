غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 5 آلاف إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه تم إجراء 69 ألفًا و500 فحص لاكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وأظهرت النتائج أن 7.2% منها موجبة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 602 حالة وفاة منذ مطلع يناير الجاري، وبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس الماضي، 3959 حالة وفاة.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، تسجيل 1772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جنوده، وذكر الجيش- في بيان، نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونى، اليوم- أنه يوجد حوالي 12 ألفا و196 موظفا مدنيا في الحجر المنزلي.