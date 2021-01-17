كييف (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية اليوم الأحد، تسجيل 5 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت السلطات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست"، أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة المليون و160 ألف إصابة، وتماثل للشفاء من الفيروس 8 آلاف و777 حالة ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 865 ألفا و960 متعافيا، فيما سجلت السلطات الصحية 116 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 20 ألفا و802 وفاة.