كانت كييف أكبر المدن من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 739 إصابة جديدة.

وكان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف قد أعلن يوم 13 يناير أن أوكرانيا ستخضع للحجر الصحي حتى 28 فبراير، وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة تنفيذ قرار الإغلاق بإيقاف جميع الشركات غير الأساسية، بداية من 8 يناير وحتى 24 يناير، وذكرت الحكومة في 15 يناير أنها لن تمدد الإغلاق بعد ذلك التاريخ.