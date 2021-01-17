أوبرا وينفرى تعيد بث حوار لها مع جو بايدن عبر صفحتها على فيس بوك

كتبت: نهال أبو السعود

إعادت المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفرى بث لقاء لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، حينما كان نائبًا للرئيس الأمريكى، وذلك قبل أيام من تنصيبه لبدء ولايته الرسمية فى 20 من الشهر الجارى للحديث عن خطته المستقبلية للولايات المتحدة.

وخلال الحوار الأرشيفى وجهت أوبرا وينفري سؤالا إلى الرئيس المنتخب قائلة: "كيف تنوي أن ترجع لغة الحوار إلى الولايات المتحدة"، وأجاب بايدن: "أنا اثق بالشعب الأمريكي ويجب على المرشح للرئاسة أن يكون قادر و لديه إيمان قوي بنفسه"

وقال الرئيس المنتخب عند سؤاله عن لماذا لم يترشح للرئاسة الامريكية بعد ولاية أوباما في انتحابات 2016 مباشرة: "كانت عندي شكوك وأفكار لم افصح عنها"، وسالته وينفري: "اذا ترشحت أمام هيلارى كلينتون هل تعتقد انك كنت ستفوز؟" وأجاب بايدن: "نعم كنت سافوز .. من المؤكد أن المنافسة كانت صعبة ولكنى كنت سأفوز على هيلارى كلينتون".

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الديمقراطية الأمريكية أثبتت أنها مرنة وصادقة وقوية، على الرغم من الضغط عليها وتهديدها واختبارها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من الضغط عليها واختبارها وتهديدها طوال انتخابات عام 2020، أثبتت ديمقراطيتنا أنها مرنة وصادقة وقوية".