اليوم السابع
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أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته ميشيل بصورة من شبابها ورسالة رومانسية

الأحد، 17 يناير 2021 05:03 م
أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته ميشيل بصورة من شبابها ورسالة رومانسية ميشيل أوباما
كتب محمد شعلان

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احتفل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته ميشيل أوباما، الـ 57، ونشر على حسابه بموقع "انستجرام"، صورة نادرة لزوجته ميشيل وهي فى مرحلة مبكرة من الشباب، ووجه باراك التهنئة لها بعيد ميلادها برسالة رومانسية، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحبيبتى وشريكتي وصديقتي المفضلة.. كل لحظة معك نعمة.. أحبك يا ميش".

باراك اوباما على انستجرام
باراك اوباما يهنئ زوجته ميشيل بعيد ميلادها

 

كما احتفل موقع "تويتر" بعيد ميلاد ميشيل أوباما، الـ 57، على طريقته الخاصة، فبمجرد أن يقوم زوار صفحة قرينة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل، على "تويتر"، تظهر البلالين الملونة على الصفحة احتفالا بهذه المناسبة 

احتفال بعيد ميلاد ميشيل اوباما
احتفال بعيد ميلاد ميشيل اوباما

 

وفى وقت سابق، كانت عدسات المصورين، التقطت صورًا للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، وهما يخوضان مغامرة وسط البحر بالتجديف، أثناء قضائهما لعطلتهما الأسبوعية، بالقرب من البيت الأبيض القديم في هاواي بالولايات المتحدة الامريكية.

ميشيل اوباما فى الشباب
ميشيل اوباما فى الشباب

 

 

 

 


ميشيل اوباما

صور ميشيل اوباما

عيد ميلاد ميشيل اوباما

اسرة باراك اوباما

باراك أوباما

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