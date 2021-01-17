أنطونيو جوتيريش يدعو العالم لإحياء ذكرى ضحايا جائحة كورونا

ريهام عبد الله

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة العالم للتضامن بشكل أكبر لإحياء ذكرى أرواح المليونين شخص الذين فقدوا حياتهم وراحوا ضحية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر، تصريحات جوتيريش، وقال فى تغريدة :""يجب على العالم أن يبدي تضامنا أكبر بكثير إحياء لذكرى أرواح المليونين من الأشخاص الذين راحوا ضحية هذه الجائحة".

وتابع :"الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو العالم إلى التضامن إحياء لذكرى أرواح من سقطوا ضحية هذه الجائحة".



الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه لفشل التضامن في مجال التطعيم باللقاحات ضد فيروس "كورونا" حول العالم.

وقال جوتيريش، في بيان أوردته قناة العربية، "نلاحظ اليوم فراغا فيما يتعلق باللقاحات".. مضيفا أن اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها.



واعتبر أن العلم يحقق انتصارات لكن التضامن الدولي بصدد الفشل، مشيرا إلى أن بعض الدول تبرم اتفاقات موازية وتشتري حتى لقاحات أكثر من حاجتها، دون أن يحدد تلك الدول.

وشدد جوتيريش، على أن الحكومات مسؤولة عن حماية سكانها.. وتابع "لكن النزعة الوطنية بشأن اللقاحات محكومة بالفشل، ولن تؤدي سوى لتأخير الانتعاش العالمي".



وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة قائلا "لن نتغلب على فيروس كورونا في حال عمل كل بلد بمفرده"، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للعاملين في الخط الأول الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.