أمطار رعدية على محافظة الدقهلية والتزام المواطنين المنازل بسبب البرودة

الدقهلية شريف الديب

هطلت أمطار غزيرة اليوم الأحد، على معظم مراكز محافظة الدقهلية لبضع دقائق معدودة، مصحوبة ببرق ورعد، مع ارتفاع فى سرعة الرياح وانخفاض فى دراجات الحرارة، مما زاد الأجواء بردوة مما دفع المواطنين الي الالتزام بالمنازل أكثر، وقامت إدارة المرور بالتنبية على السائقين على الطرق السريعة بالالتزام بالسرطان المقررة.

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء تنويهات هيئه الارصاد الجويه عن توقعات الطقس واحتمالات سقوط امطار على بعض الأنحاء.

ووجه المحافظ، إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض واثناء الاضطرار الى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفوري مع اي بلاغات ، ومراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتاكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الامطار وانها تعمل بكفاءة عالية وتامين محطات الرفع والمعالجة بالامداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة بالإضافة الى التأكد من جاهزية المعدات والالات و عربات الكسح و طلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية..

وناشدت محافظة الدقهلية، المواطنين بعدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء أعمدة الكهرباء والإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه، وضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية الصحة، الإسعاف، والحماية المدنية والرى، شركة المياه بالتعامل والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار حال سقوطها ، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها .