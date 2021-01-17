اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 10:45 م
خالد صلاح
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أفغانستان تسجل 81 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

الأحد، 17 يناير 2021 10:09 م
أفغانستان تسجل 81 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة كورونا فى أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الأحد 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أصل 1584 عينة تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته عنها وكالة (خاما برس) الأفغانية أنه خلال 24 ساعة تعافى 403 أشخاص من الفيروس وتوفى 4 أشخاص أخرين.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة في أفغانستان بلغ 54 ألفا و62 حالة إصابة وعدد حالات الوفاة 2343 وحالات الشفاء 45 ألفا و868.


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فيروس كورونا

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