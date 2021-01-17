أطباء الدقهلية تنعى شهيد كورونا رقم 58 رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا

الدقهلية - شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 58 فى صفوف الفريق الطبى بالدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، الدكتور صبرى محمود إستشارى الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقا بمستشفى السنبلاوين العام، والذى توفى صباح اليوم متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهر عليه أعراض الإصابة ،وتم وضعه بالعزل بمستشفى السنبلاوين.

يذكر أن ارتفع اعداد شهداء الفريق الطبى إلى رقم 58 ، وقد ابدى نقيب الأطباء تخوفه وانزعاجه من ارتفاع اعداد الشهداء ، وطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية.