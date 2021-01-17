اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء الدقهلية تنعى شهيد كورونا رقم 58 رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا

الأحد، 17 يناير 2021 04:07 م
أطباء الدقهلية تنعى شهيد كورونا رقم 58 رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا الدكتور صبرى محمود الذى توفى أثر إصابته بفيروس كورونا
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 58 فى صفوف الفريق الطبى بالدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، الدكتور صبرى محمود إستشارى الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقا بمستشفى السنبلاوين العام، والذى توفى صباح اليوم متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهر عليه أعراض الإصابة ،وتم وضعه بالعزل بمستشفى السنبلاوين.

يذكر أن ارتفع اعداد شهداء الفريق الطبى إلى رقم 58 ، وقد ابدى نقيب الأطباء تخوفه وانزعاجه من ارتفاع اعداد الشهداء ، وطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

 


الدقهلية

نقابة الاطباء بالدقهلية

شهيد كورونا

فيروس كورونا

وفاة طبيب بفيروس كورونا

مستشفى السنبلاوين

وفاة الدكتور صبرى محمود

اخبار محافظة الدقهلية

اخبار الدقهلية

صحة الدقهلية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة