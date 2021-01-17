أسماء مصابى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين الـ 10 حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بدائرة مركز إدفو شمال أسوان، اليوم، الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بالقرب من الكيلو 120 ، بنطاق مركز إدفو شمال أسوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن المصابين هم: "إسلام حسين على 25 سنة، مصاب بارتجاج بالمخ، وشحات أبو المجد أحمد 35 سنة، مصاب بارتجاج بالمخ، ومحمد جمعة سلامة 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وحسب الله عرفه محمد 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنفى عبادى محمد 62 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وفايزة حسين محمود 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحسين محمد على 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشحاته محمد شحاته 47 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وهشام عاطف جورج 43 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وايستر بشرى فهمى 38 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس.