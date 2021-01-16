اليوم السابع
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وفاة رئيسة تمريض عمليات مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

السبت، 16 يناير 2021 08:52 ص
وفاة رئيسة تمريض عمليات مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الممرضة هدى رشاد رئيسة واحدة العمليات بمستشفى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت نقابة تمريض شمال سيناء اليوم، وفاة الممرضة هدى رشاد رئيسة واحدة العمليات بمستشفى العريش العام إثر إصابتها بفيروس كورونا ‏أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العريش العام.

ونعت مديرية الصحة بشمال سيناء، هدى رشاد رئيسة قسم تمريض العمليات بمستشفي العريش العام وقدمت التعازى لفرق الأطقم الطبية بالمحافظة.

وسجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 9 حالات شفاء وحالة وفاةً وصفر حالة ايجابية، وحجز و15 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و90 حالة عزل منزلى.

فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 77 حالة، 262 حالة ايجابية واجمالي عدد حالات الشفاء 1364 حالة .

 

 

 


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