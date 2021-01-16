اليوم السابع
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وزير النفط العراقى يكد عدم تفاوض بلاده مع أوبك+ بشأن حصته من التعويض عن الإنتاج الزائد

السبت، 16 يناير 2021 03:00 ص
وزير النفط العراقى يكد عدم تفاوض بلاده مع أوبك+ بشأن حصته من التعويض عن الإنتاج الزائد وزير النفط العراقى
رويترز

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أكد وزير النفط العراقي في بيان التزام البلاد بقرار أوبك+ خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد.

وأضاف الوزير أن العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء أوبك+ بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد.

 


العراق

النفط

اوبك

الانتاج الزائد للنفط

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