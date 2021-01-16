وجبة سمك تصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف 9 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من محمود أحمد درويش 55 سنة وأولاده إسلام 20 سنة، هاجر 15 سنة، عبود 17 سنة، رحمة 10 سنوات، محمود محمود 9 سنوات، أحمد 22 سنة.

كما استقبل المستشفى عليه احمد خميس 42 سنة ، ايه عشرى محمود 17 سنة، وجميعهم مصابين بادعاء تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة سمك، وبالكشف الطبي الظاهرى عليهم تبين أن الحالة العامة دون المتوسطة وتم عمل غسيل معدة واخذ عينة بقسم الاستقبال وحجزهم داخل الاقسام الداخلية بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.