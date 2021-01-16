واشنطن بوست: تقرير استخباراتى داخلى يحذر من استهداف الكونجرس قبل 6 يناير

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير خاص لها، عن أنه قبل ثلاثة أيام من تجمع آلاف المشاغبين في مبنى الكابيتول الأمريكي، حذر تقرير استخباراتي داخلي في الكابيتول من سيناريو عنيف يمكن أن يكون فيه "الكونجرس نفسه" هدفًا لمؤيدين غاضبين للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في 6 يناير، مما يعمق الأسئلة حول الإخفاقات الأمنية في ذلك اليوم.

وفي تقرير مؤلف من 12 صفحة في 3 يناير، وصفت وحدة المخابرات التابعة لقوة شرطة الكونجرس كيف كان من المرجح أن يتدفق آلاف المتظاهرين الغاضبين ، الذين يحرضهم ترامب ويحيط بهم المتطرفون البيض وجماعات الميليشيات المتطرفة ، إلى واشنطن مسلحين للمعركة.

وقال التقرير إن غضبهم سيكون هذه المرة هو أعضاء الكونجرس.

ووفقًا للمذكرة والتي حصلت صحيفة واشنطن بوست على أجزاء منها ، فإن "أنصار الرئيس الحالي يرون أن 6 يناير 2021 هي الفرصة الأخيرة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. هذا الشعور باليأس وخيبة الأمل قد يصبح الحافز ليصبحوا عنيفين. على عكس الاحتجاجات السابقة التي أعقبت الانتخابات ، فإن أهداف مؤيدي ترامب ليسوا بالضرورة المتظاهرين المناوئين كما كانوا في السابق ، ولكن الكونجرس نفسه هو الهدف في يوم 6 يناير ".

وقالت الصحيفة إن التقرير الداخلي - الذي لا يبدو أنه تمت مشاركته على نطاق واسع مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي كان من بين عدد من المؤشرات والتحذيرات الصارخة التي يقول خبراء الأمن إنه كان ينبغي أن تنبه المسئولين إلى المخاطر الأمنية العالية في 6 يناير.

قبل الهجوم بيوم واحد ، أصدر مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في فرجينيا تحذيرًا صريحًا من أن بعض المتطرفين يستعدون للسفر إلى واشنطن ويهددون بارتكاب أعمال عنف و "حرب". وكان العشرات من الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين في العاصمة يوم أعمال الشغب ، بما في ذلك العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم من يمينيين بيض ، كما ذكرت الصحيفة سابقًا.

يوم الجمعة، أعلن المفتشون العامون لأربع وكالات فيدرالية أنهم سيحققون في كيفية استعداد المسئولين الأمنيين للرد على التجمع المؤيد لترامب الذي سبق الهجوم على مبنى الكابيتول.