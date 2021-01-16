ندوات بقصور ثقافة الأقصر حول تبادل الأفكار ونشر الثقافة لتوعية الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي محاضرة بعنوان "تبادل الأفكار ونشر الفكر الثقافي لتوعية الشباب"، وأوضح على حسان تحقيق تبادل الأفكار والسعي لجعل وسائل التواصل وسائل لا غايات وتقديم أفكار للتوعية مثلاً اقرأ كتابا ثم أعطه لغيرك وهكذا.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التسامح وبناء الحضارات" وتحدث عمرو عبد الصبور عن أن التسامح عمود الحضارات والعيش مع الآخرين وإحترام حقوقهم وضرورة تلازم العلاقة بين التسامح والتنمية، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "الإستعانة بذوي الإحتياجات الخاصة" وأوضح د. عبده الضوي إهتمام الدولة بذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم في كافة الوزارات والهيئات، وأعد قصر ثقافة الأقصر الإجتماع الإسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وتم الاستماع إلى الشاعر أحمد محمد المدني وألقى قصيدة "وحيد بدونك"، ويحيي بحر قصيدة "حرك تلال شفا"، وشعبان القاص ومقطع من رواية "كأس روحية"، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة "بائع اللبن"، بينما عقد القصر محاضرة بعنوان "فضل الآيات فى القرآن الكريم" وأوضح حسب الله أحمد كلام الله العظيم الذي أنزله على الرسول "ص" وعدد آيات القرآن الكريم "6236" وفضل آية الكرسي فى سورة البقرة وفضل سورة الواقعة.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكى "حواديت مصرية" وتحدثت سلوى محمد جودة مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية عن علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى قصة "مجدى يعقوب" سردها نصر بدرى، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة "الأسد العنيد" نفذته أميرة حمودة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر تنفيذ الطفلة حبيبة علاء بصري وأروي أحمد الصاوي.

وإيمانا بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في التثقيف العلمي وتنمية الثقافة العلمية لدي المواطن، نظم قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الإعلام ودوره العلمي في التثقيف المجتمعي" وتحدثت الصحفية نرمين نجدي عن تعريف الإعلام وعلومه ونشر الأخبار عبر الوسائل المختلفة ودور الإعلام التثقيفي ومهامه التى منها القضاء علي الأمية وتوثيق الأخبار ونشرها والدور الإيجابي في التوعية في فيروس كورونا ومناقشة القضايا الهامة مثل التعداد السكاني والحفاظ علي المياة، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "كيف تواجه ضغوط الحياة" وأوضحت سلوى محمد مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية أن العبد فى الدنيا عرضة للإمتحانات والإبتلاءات وحال الدنيا يكون بين أمرين الخوف والحزن وبعض النعم تكون نقمة على أصحابها، كما يكون الفقر نعمة فى بعض الأحيان والحكمة والعبرة والعظة فى إبتلاءات الأنبياء، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "تأثير الكورونا فى سلوك الأطفال" وأوضحت أسماء البدري زكى تأثير كورونا على سلوكيات الأطفال والتأثير النفسى على سلوك الأطفال وطرق الوقاية من فيروس كورونا وكيف نتعامل مع الأطفال في ظل أزمة كورونا.

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيف تتعامل في زمن الأوبئة" وأوضح جمال أبوالمجد معني الوباء أو الجائحة والأشياء التي يجب إتباعها في زمن الوباء وإتباع الأوامر الصحية، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "أهداف القياس والتقويم" وأوضحت شيماء شوقي أهداف القياس والتقويم في التربية الخاصة وتصنيف الأطفال الغير عادية إلى فئات وإعداد الخطة الفردية للأطفال الغير عادين والتقويم عملية مستمرة طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية عمل نتيجة العام الجديد نفذتها نفيسة عبدالرحيم أخصائي الفنون التشكيلية، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "أهداف ثورة يناير" وتحدث على حسان عن ثورة يناير ثورة شعب ودورها فى التقريب بين مكونات الشعب والمستفاد من الثورة والواجب الإستمرار عليه لإنجاحها، بجانب ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر أحمد على وألقى قصيدتى "نفس بلا نفس، في الغياب"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "العام الجديد".

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر ورشة حكي قصة عن "مدينة إسنا" سردها محمد محي، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية كروشية تنفيذ سعاد محمود لعمل كوفية أو مفرش، بينما أقام قصر ثقافة إسنا ورشة رسم بالألوان المائية نفذتها المدربة هند رجب بتيتي، وقدم قصر ثقافة الطود ورشة إكسسوارات الخرز نفذتها رحمة أحمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.



جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية بالأقصر