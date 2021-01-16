وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي - أن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى تشاد تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية إلى جانب مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين.



وكان في وداع دقلو، بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، والسفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كبيرو، وعدد من المسئولين بالدولة.