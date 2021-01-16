ميناء الإسكندرية يشهد تفريغ 28 سفينة محملة ببضائع فى 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية.

وأضاف البيان الصادر عن الميناء اليوم، أنه بلغ عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة وبلغت عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي البضائع المتداولة 143,936 طن وبلغت عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، هذا وقد تم دخول وخروج عدد 4388 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.