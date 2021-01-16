وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن القرار الروسى يأتي بعد اجتماع أعضاء المركز بقيادة نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات التي أخذت في اعتبارها وضع جائحة كورونا في بعض البلاد، تقرر تجديد الحركة المرورية الدولية على أساس تبادلي مع بعض البلدان بداية من 27 يناير الجارى.



وأوضح البيان أن الرحلات التي سيتم استئنافها تتضمن رحلتين في الأسبوع بين موسكو وهانوي، ورحلتين أسبوعيا بين موسكو ودلهي، ورحلتين بين موسكو وهلسنكي، ورحلتين بين سان بيطرسبرغ وهلسنكي، و3 رحلات بين موسكو والدوحة.