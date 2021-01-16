اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدعو المتورطين في أحداث الكونجرس إلى تسليم أنفسهم

السبت، 16 يناير 2021 01:00 ص
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدعو المتورطين في أحداث الكونجرس إلى تسليم أنفسهم الكونجرس
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 دعا مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن دانتونو، الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي وقعت بالكونجرس منذ أيام إلى تسليم أنفسهم قبل أن يداهمهم المكتب.
وقال دانتونو، في تصريحات، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، إن المحققين يعملون "ليل نهار" وأن "اف بي آي" اعتقل أكثر من 40 شخصا.
وأوضحت "سي إن إن" أن عدداً من الأشخاص الآخرين سلموا أنفسهم لقوات إنفاذ القانون الأمريكية.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "الشعب الأمريكي لعب دوراً حاسماً" في مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحصول على معلومات تشمل الآن 140 ألف صورة وفيديو.
 

امريكا

مكتب التحقيقات الفيدرالى

احداث الكونجرس

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة