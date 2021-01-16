مكافأة للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزى لدورهم البطولى بأزمة كورونا

المنوفية - محمد فتحى

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لمدينة السادات لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومدير المستشفى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد محافظ المنوفية قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر أسطوانات الأكسجين وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى تبرع من أحد رجال الأعمال وجارى تشغيله وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين كشحنة تجريبية لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا .

كما تابع المحافظ الوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا والحالات المشتبه بإصابتها وكذا المسار الآمن حفاظا علي أرواح المواطنين .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا، مشددا على أنهم يؤدون دوراً لا يقل أهمية عن رجال القوات المسلحة ، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مؤكداً اهتمامه بالمنظومة الصحية باعتبارها أولى اهتماماته ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.