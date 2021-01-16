مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تنجح فى إجراء ولادة لسيدة مريضة بكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والمخصصة كعزل لحالات مرضي فيروس كورونا، بإشراف الدكتور عبد الكريم العراقى مدير المستشفى، أنها أجرت ولادة طبيعية لام مريضة كورونا، وهي الولادة الثانية للسيدة التي جاءت علي عكس ولادتها الأولي وهي قيصرية.

وقال البيان، إنه تحت إشراف الدكتور أحمد عثمان استشارى اليوم ورئيس قسم النساء والتوليد تمت عملية ولادة طبيعية بعد عملية قيصرية سابقة لحالة محولة من مستشفى الجامعة، مصابة بكورونا 35 سنة حامل 38 أسبوع، قامت بعملية الولادة الدكتورة لبنى أحمد محمدى مقيم نساء وتوليد، الدكتورة خلود المغربى مقيم أطفال وحضانات وإشراف الدكتورة هناء عبد الوهاب أخصائي النساء والتوليد.

وكانت خصصت محافظ الشرقية، خصص خمسة مستشفيات عزل حالات كورونا، وهي الصدر والحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وابوحماد المركزي، بالإضافة إلى الاحرار التعليمي.

وجهزت المستشفيات، بكوادر طبية مدربة و تجهيزات طبية، لتقديم الخدمة المرضي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشار إلى أن بشأن أيام الطوارئ التي الخاصة بالأحرار، تحديد أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء استقبال بمستشفيات جامعة الزقازيق ويومي الجمعة الثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام ويومي الثلاثاء و الخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة) ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث و الطوارئ.

وهناك تنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعلىمي ومرفق الإسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية و العلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.