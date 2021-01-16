مساعد وزير التعليم العالى يتفقد مشروعات جامعة أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، اليوم المشروعات القومية بجامعة أسوان ، وشملت الزيارة تفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التى تتم على قدم وساق بجامعة أسوان .

ورافق الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى أثناء الزيارة كل من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان .

الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعى والدكتور محمد زكريا عبدالحميد المستشار الهندسى للجامعة والدكتور عصام ابو المجد مدير الشؤون المركزية والطبية بالمستشفى الجامعى وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة .

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه فى إطار إهتمام الدولة بالجامعات المصرية والتطوير الذى تشهده جامعة أسوان ومستشفيات الجامعى بأسوان .

استقبلت الجامعة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمشروعات القومية وشملت الزيارة تفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التى تتم على قدم وساق بجامعة أسوان بالحرم الجامعى بصحارى على مساحة 400 فدان ، منها المبنى الإدارى الجديد واستاد جامعة أسوان الرياضى ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبى وملاعب الكرة الشاطئية.

وتطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة للسيارات الجامعة والمسرح الصيفى والشتوى وأعمال البنية التحتية واعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحارى .

كما زار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور ، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، الحرم الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والقومية التى تتم على قدم وساق بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة ، والتى تضم 9 مبانى على مساحة 98.5 فدان والتى تضم مبانى " كلية الآداب والحقوق ودار العلوم والتمريض والطب والسياحة والفنادق وكلية اللغات والترجمة والاثار والتجارة والمنشآت الطبية الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بأسوان الجديدة " والتى جارى تنفيذها.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه شملت الزيارة تفقد التطوير الشامل بالمستشفى الجامعى باسوان بإضافة حوالى 300 سرير .

وذلك بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى ، والتى تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة ، وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق وتضم المستشفى 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، إلى أن الزيارة شملت أيضا مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، التى تتكون مستشفى الاستقبال والطوارئ من بدروم من 4 طوابق ومطعم مركزى وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية .

وستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن المستشفى الجامعى تستقبل أكثر من حوالى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميا، وإجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً، تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير، وسيتم إضافة 75% من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.

وشملت الزيارة تفقد القسم الجديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية .



مساعد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة اسوان



مساعد وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات القوميه بجامعة أسوان