محافظ مطروح يشدد على رفع حالة الاستعداد للتدخل السريع لمواجهة آثار الطقس السيء

مطروح - حسن مشالى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية الاستعداد المستمر لكافة القطاعات المعنية بالمحافظة ، لمواجهة توقعات الطقس غير المستقر خلال الأيام القادمة، مع التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أى مخاطر وعرض أى مصاعب ومطالب ومقترحات تعود بالنفع العام فى إطار التوقعات والتنبؤات للأرصاد الجوية بسقوط أمطار وموجة طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة ، وحرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر .

ووجه محافظ مطروح لكل من رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، وشركة المياه والصرف الصحى ، والحماية المدنية ، وقطاع الكهرباء ، وإدارة المرور ، وغرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، وكذلك مجموعة التدخل السريع ، بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد فى حالة تأهب قصوى ، ومراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ، ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر ومطابق وشبكات الصرف الصحى ، والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أى مواقف طارئة.

كما وجه كذلك بمراجعة خطة إنتشار كافة المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافى جميع نقاط الضعف والملاحظات التى ظهرت من التجارب السابقة.