محافظ كفر الشيخ يستعرض ملف الصحة بالمحافظة خلال لقائه مع نواب الشيوخ والبرلمان

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الملف الصحي بالمحافظة، وسبل حل أي مشكلات، مؤكداً أنه يتابع الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، موجهاً الشكر للأطقم الطبية في كافة مستشفيات المحافظة العامة والمركزية، والمتخصصة لما يبذلونه من خدمات لصالح أهالينا، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد و الخدمات لأهالي المحافظة ،كما تناول الخدمات المقدمة للمرضى بالعزل المنزلي سواء الحقائب المخصصة لهم، ومتابعة الأطقم الطبية لهم وعمليات الرش والتعقيم.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، التوسعات التي شهدتها مديرية الصحة سواء في عدد المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، وخاصة في العنايات المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي والاسرة بتلك الوحدات، كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود التي يقوم بها العاملون بإدارة المتوطنة من أعمال تطهير وتعقيم، وحصول محافظة كفر الشيخ على المركزين "الثاني والثالث" على مستوى الجمهورية في المبادرات والقوافل الطبية المتعددة وتجريع التلاميذ بالمدارس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال استكمال المستشفيات المتوقفة عن العمل، وسبل دفع العمل، ومنها مستشفى بيلا والرياض، كما ناقش محافظ كفر الشيخ إيجاد بدائل لتوفير أسطوانات الاكسجين، بمشاركة دعم المجتمع المدني، مشيداً بما يقوم به أعضاء المجتمع المدني بالمشاركة في توفير أسطوانات الاكسجين.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، عن المشكلات الخاصة بالملف الصحي، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات، وعدم السماح بالدخول لها لغير مرتدي الكمانات.

كما دعا المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بزيارة الأعمال الجارية في مسار العائلة المقدسة من أعمال تطوير حول كنيسة السيدة العذراء بسخا والمداخل والمخارج الجاري العمل بها، إضافة لاستلام الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة ، لقطعتي أرض لبدء إنشاء إسكان اجتماعي وحل مشكلة دامت 17 سنة، إضافة لإنشاء مشروعات خدمية بالمنطقة سواء مدارس او محطات صرف ومياه شرب وغيرهم.



الحضور من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحافظ كفر الشيخ



جانب من الحضور في الاجتماع



محافظ كفر الشيخ خلال لقاءهخ بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ