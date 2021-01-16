محافظ سوهاج يترأس اجتماعا مكبرا لبدء تطوير 181 قرية فى 7 مراكز

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا مكبرا لمناقشة المخطط التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية بعدد 7 مراكز مختلفة بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة " البلينا، طما، دار السلام، المنشاة، المراغة، جرجا، ساقلتة"، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بالمحافظة " ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، وممثلى شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير الحماية المدنية".

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية، والتى تعد فرصة ذهبية وتاريخية غير مسبوقة للمحافظة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع العظيم، مشيرا إلى أنه لامجال للتهاون أو التقصير ولابد من انتهاز الفرصة للخروج منها بأكبر قدر ممكن من المكاسب لأبنائنا من أهالى سوهاج، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالى والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذى سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً .

وقال " الفقى " إن عام 2021م سوف يكون عام خير على المحافظة، موجها بضرورة العمل الفورى والسريع لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات، والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة حتى ينعم المواطن السوهاجى بما يتحقق من إنجازات.