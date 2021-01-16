محافظ بورسعيد يفتتح مشروعات "مشكاة نور" بعد تطوير 1340 وحدة سكنية.. صور

بورسعيد محمد فرج

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية عدة مشروعات الإعمار بإجمالى مستفيدين 1340 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة بورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأجهزة التنفيذية.

وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال، إنه تم افتتاح مشروعات رفع كفاءة وتطوير منطقة الأمل ببورفؤاد ومنطقة السيدة نفيسة واللبانة القديمة وأعمال تطوير المعهد الفنى التجارى.

وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة 29 عمارة تضم 696 وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة، شملت معالجة مشاكل الصرف الصحي وتغيير شبكة الصرف الصحى الداخلية والخارجى وعمل انترلوك للمنطقة وتجميله بالخرسانة المطبوعة.

كما شملت عمل بلدورات للمنطقة ورصف الطرق الخاصة بها وترميم جميع غرف التفتيش وترميم بالوعات الصرف الصحى وصيانة الدرج فى جميع العمارات.

وأضافت أنه فى منطقة الأمل فى بور فؤاد تم رفع كفاءة 11 عمارة تضم 260 شقة تم رفع 33 طن قمامة من المنطقة المحيطة بها والبدء فى دراسة سلوك أهالى المنطقة ووضع أنظمة لتعديلها.

وتضمنت الأعمال إحلال وتغيير جميع شبكات الصرف الصحى الداخلى والخارجي وترميم وصيانة جميع غرف التفتيش، وصيانة وترميم العزل بالأسطح بجميع العمارات.

كما شملت تكسير وجهات 11 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم للدرج وتركيب شبكة كهرباء بالمنطقة والتعاون مع المحافظة فى غلق مراكز مع القمامة والنبش بالمنطقة وتوزيع المبيدات اللازمة لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وشملت الأعمال عمل البلدورات والإنترلوك بالمنطقة كلها ورصف المنطقة بالتعاون مع المحافظة وتشطيب وجهات العمارات بألوان مبهجة وعمل منظومة للحفاظ على نظافة المنطقة وتدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع كشك أخلاق وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.

وفى منطقة اللبانة تم إجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة 16 عمارة بإجمالى 384 وحدة سكنية تم رفع 70 طن قمامة من المنطقة والبدء فى دراسة سلوك أهالى المنطقة ووضع أنظمة لتعديل السلوك.

وشملت الأعمال إحلال وتغيير جميع شبكة الصرف الصحى الداخلى والخارجى وترميم وصيانة ميع غرف التفتيش وصيانة وترميم العزل بالأسطح بجميع العمارات وتكسير وجهات 16 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم الدرج بـ 16 عمارة وتركيب شبكة كهرباء بالمنطقة كلها.

كما شملت الاعمال بالتعاون مع المحافظة هدم منطقة السلخانة باعتبارها وكر من أوكار الجريمة والتعاون مع المحافظة فى غلق مراكز مع القمامة والنبش بالمنطقة و توزيع المبيدات اللازمة لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وقالت الجمال، إنه تم عمل أرضيات سيراميك فى جميع الوحدات السكنية فى الدور الأرضى لعدد 16 عمارة لمنع دخول القوارض والفئران وعمل البلدورات والانترلوك بالمنطقة كلها ورصف المنطقة بالتعاون مع المحافظة.

وشملت تشطيب وجهات العمارات بألوان مبهج وعمل منظومة للحفاظ على نظافة المنطقة و تدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع كشك أخلاق وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.

وأكدت الجمال، أنه ضمن أنشطة المؤسسة واهتمامها بالتعليم نفذت المؤسسة عدة ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الفنى التجارى ببورسعيد.

وأضافت أنه تم إجراء بعض أعمال الصيانة والتطوير بالمعهد شملت إزالة تجمعات للقمامة والرتش وإعادة تجميل فناء المعهد وزراعة الأشجار وعمل مسطح أخضر بمحيط المعهد.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ جميع أنشطة "كشك أخلاق" بالمعهد الفنى وإقامة دورات تدريبية للطلاب فى مجالات الحاسب الآلى والمحاسبة والسياحة والفنادق والرسم والفاشون ديزاينر والموضة والخياطة وأعمال الخرز ضمن مشروع شطارة مصر.



الوحدات السكنية بعد تطويرها



محافظ بورسعيد يفتتح مشروعات مشكاة نور



محافظ بورسعيد



محافظ بورسعيد خلال افتتاح مشروعات مشكاة نور