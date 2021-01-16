محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم المشاركين فى مبادرات مشكاة نور

بورسعيد محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل التكريم الذى أقامته مؤسسة مشكاة نور، لتكريم عدد من المشاركين في تنفيذ مبادرات الجهود الذاتية، التي تولاتها المؤسسة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مناطق الإسكان، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

شهد الحفل الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وشركات المقاولات المشاركين مع المؤسسة في التطوير.

وأكد المحافظ، في كلمته كما جاء في بيان المحافظة، إن ما قدمته مؤسسة مشكاة نور برئاسة ابنة بورسعيد، نور الجمال، والمساهمين معها، يعد نموذج رفيع في العطاء المخلص رغم الصعوبات لخدمة المجتمع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجات.

وقال المحافظ، إن الصورة اختلفت تماما بعد أعمال التطوير التي تمت ورفع الكفاءة عما كانت علية من قبل، ووجه المحافظ وكيلة وزارة التضامن بنشر الانجازات التي قدمتها مؤسسة مشكاة نور بين جمعيات وقطاعات المجتمع الأهلي لتكون نموذج يحتذى به، كما طالب باستمرار جهود المؤسسة في المناطق الشعبية التي لم تدخلها بعد.

ووجهت الدكتورة نور الهدي الجمال، الشكر للمحافظ، وأكدت أن دعمة وتشجيعه كان الحافز الأول والأهم في تجاوز الصعاب التي واجهت تنفيذ مشروعات تنمية مناطق الإسكان الشعبي، كما وجهت الشكر لكل المساهمين في المبادرات من المقاولين والمنفذين والمخططين لمشروعات التطوير، وقالت: إن المؤسسة مستمرة في أداء مهامها لخدمة المجتمع البورسعيدي.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ، بتوزيع الدروع وشهادات التقدير علي المساهمين في المبادرة.