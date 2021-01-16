محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير المناطق

المنوفية - محمد فتحى

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم السبت، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم والتى تعانى من نقص وتدهور فى المرافق الحيوية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، العميد علاء خضر قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية ومدير المشروع والعميد إسماعيل نصار مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون القانونية والعقيد عمرو الحديدى بالشئون القانونية للشركة والمستشار القانونى والمستشار الهندسى للمحافظة بالديوان العام.

وتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتى العزبة الغربية وقبلى بحى غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية، يأتى هذا فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تم استعراض فيديو توضيحى عن أهم إنجازات وأعمال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنها تنفيذ 10 مزارع للإنتاج الحيوانى بنطاق الجمهورية، محطات كهرباء، مصانع رخام وجرانيت ، محطات معالجة مياه وصرف صحى ، بالاضافة الى العديد من المناطق اللوجستية وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأكد المحافظ، تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الكاملة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات ولسرعة بدء تنفيذ الأعمال من الغد للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنى هذه المناطق، مشيداً بالشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى تعتبر من الشركات المتخصصة والرائدة فى مجال المقاولات العامة والتوريدات والتى تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى وتطوير البنية الاساسية للمجتمع ، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع.