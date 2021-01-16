محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة وكفر داود.. صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة وكفر داود بطاقة 20 ألف م3 / يوم وبتكلفة 450 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب "شرق ووسط الدلتا".
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة السادات لمتابعة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المقرر ، رافقه نائبه محمد موسى والمهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وعدد من أعضاء مجلس النواب .
حيث أكد المهندس رشدى عمر على أن المشروع يعد محطة معالجة ثلاثية وستخدم 10 قرى ومن المقرر نهو الأعمال فى ديسمبر 2021 ، مشيراً إلى أن المناطق المقرر خدمتها "كفر داود ، الخطاطبة المحطة ، الخطاطبة البلد" أعمال" خطوط طرد ، شبكات إنحدار، محطات رفع " بتكلفة 250 مليون جنيه ، بالإضافة إلى قرى "الطرانة ، عزبة الطرانة ، أبو نشابة ، جزيرة أبو نشابة ، منشأة سرور، الجيار ، السلام" تحت الإسناد ، وكذا مرافق الإسكان الإجتماعى بمناطق"الصوامع ، بديل الدير، الأخماس، الخطاطبة" بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكداً على أن عدد المستفيدين 250 ألف نسمة .
كما أضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة بنسبة تنفيذ 80 % والتى تتضمن عنبر طلبات رفع الحمأة ، المدخل والمصافى ، أحواض فصل الزيوت والشحومات ، عدد 2 حوض ترسيب إبتدائى ، عدد 2 حوض مكثف حمأة ، عدد 2 حوض تهوية ميكانيكية ، عدد 2 حوض مزج كلور ، عدد 8 أحواض تجفيف ، بإلاضافة إلى غرفة توزيع الحمأة للمكثفات ، غرفة التوزيع إلى أحواض الترسيب الإبتدائى ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً إستكمال أحواض الترسيب النهائى ، مبنى الفلاتر ، محطة رفع المياه المنقاه ، أحواض التجفيف المستجدة ، مضيفاً الى أنه جارى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم توريد وتركيب كبارى الترسيب الإبتدائى ، وتركيب خط المواسير أسفل حوض الترسيب الإبتدائى وتم توريد مهمات السكنر وكوبرى الراسب الرملى .
وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المبذولة على الأرض الواقع ، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة ، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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